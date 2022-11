Don Uva vince in extremis, cade ancora la Virtus Bisceglie

Una vittoria ed una sconfitta. E’ questo l’esito delle gare che ha visto coinvolte Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di domenica 13 novembre.

I biancogialli superano per 2-1 la Nuova Lucera al “Di Liddo” nel nono turno d’andata del campionato di Promozione girone A riscattando così la sconfitta patita nel turno precedente contro la Nuova Daunia Foggia. I padroni di casa partono bene e sfiorano il vantaggio dopo 9′ con Conte il quale non riesce a ribadire in rete un’inzuccata di La Notte sugli sviluppi di un corner. Sforzi premiati al 16′ con Preziosa artefice di un pallonetto che supera il portiere avversario. Il Don Uva punta a siglare il 2-0 ma i tentativi di Conte e Preziosa non sortiscono gli effetti sperati. Nella ripresa, dopo 7′ gli ospiti pareggiano i conti con Mengoni su calcio di rigore. Il Lucera, ringalluzzito dal gol, sfiora la seconda rete con Ferrazzano al 23′ trovando la pronta risposta di Troilo. I biscegliesi riconquistano il pallino del gioco ed al contempo mister Gesuito inserisce Uva e Campanale dando maggiore offensività al Don Uva. Tale mossa è premiata al minuto numero 93 quando il diagonale di Uva trova la risposta del portiere ospite si avventa sulla sfera Preziosa il quale serve la sfera D’Addato che, dal limite dell’area infila Di Michele.

Questo successo permette ai ragazzi di mister Gesuito di arrivare a quota 13 punti in classifica (a pari merito con Atletico Acquaviva e Virtus Palese, scavalcando lo stesso Lucera. Nel prossimo turno il Don Uva affronterà la trasferta contro la Città di Trani, che, fuori casa, ha battuto 4-0 il Real San Giovanni. Fischio d’inizio alle ore 11.

RISULTATI E CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE A

Ancora una sconfitta per la Virtus Bisceglie battuta per 3-0 in trasferta dal Nick Calcio Bari nel settimo incontro del torneo di Prima Categoria girone A. Le reti vengono siglate tutte nel secondo tempo. Ahmed Ly sblocca il risultato concretizzando un calcio piazzato. Il raddoppio arriva con il rigore realizzato da Cafagna mentre, il 3-0 finale, viene realizzato da Sasanelli su punizione. Virtus Bisceglie che rimane sempre a quota 9 punti in classifica in compagnia dello Stornarella Calcio e , domenica prossima, ospiteranno in casa l’Atletico Vieste.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini