Don Uva vince di misura, pari Virtus /RISULTATI E CLASSIFICA

Bilancio positivo per Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo domenica 22 Dicembre in occasione del sedicesimo turno del campionato di Promozione girone A.

I biancogialli, nell’anticipo mattutino, battono al “Di Liddo” per 3-2 il Real Siti ottenendo l’ottavo successo nella regular season (quarto consecutivo) e proseguendo la striscia positiva di risultati. Le reti del Don Uva portano la firma di Petrignani al 2′ del primo tempo, Conte al 2′ della ripresa e Lullo al 6′. Con i tre punti ottenuti, i biscegliesi salgono a quota 27 consolidando la sesta posizione. Domenica 5 Gennaio ultima d’andata contro la Virtus Palese.

Pareggio a reti bianche per la Virtus Bisceglie che impatta per 0-0 contro la Soccer Stornara. I virtussini partono meglio rendendosi pericolosi con Di Franco al 5′ e Porcelli 10′ non trovando però, il giusto pertugio. Al tramonto del primo tempo il colpo di testa di Di Francesco non crea problemi all’estremo difensore avversario. Nella ripresa dopo 4′ il pallonetto di D’Ascoli non centra i tre legni mentre al 63′ il tiro a botta sicura di Di Francesco trova l’opposizione del portiere Soto. I biscegliesi si portano a quota 15 e, nel prossimo turno, ospiteranno al “Di Liddo” la Virtus Mola.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Don Uva