Don Uva torna a vincere, la Virtus non si ferma più

Bilancio positivo con due vittorie per Don Uva e Virtus Bisceglie, scese in campo nella giornata di domenica 20 febbraio.

Torna a ruggire la compagine biancogialla che supera al “Di Liddo” per 2-1 la Football Acquaviva nella sesta giornata di ritorno del campionato di Promozione Pugliese girone A. Le marcature arrivano nella ripresa. Conte sblocca il risultato al 4′ . Dodici minuti più tardi perviene il raddoppio ad opera di Uva su calcio di rigore. Gli ospiti accorciano le distanze in pieno recupero con Racano. Con l’affermazione dinanzi al pubblico amico, il Don Uva si porta a quota 22 punti in classifica. Nel prossimo turno, in programma domenica 27 febbraio, i biscegliesi si recheranno nella tana del Fesca Bari.

Continua a vincere la Virtus Bisceglie. I ragazzi di Piccarreta battono per 3-0 il Real Zapponeta nell’anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Prima Categoria girone A. L’equilibrio si schioda al 2′ con il colpo di testa da parte di Todisco. Al 10′ del secondo tempo, i locali si portano sul 2-0 con Binetti ben servito da Trawaly. Un quarto d’ora più tardi Suglia, con una puntata velenosa, sigla il definitivo 3-0. Con i tre punti conquistati, la Virtus Bisceglie si porta a quota 25 punti e, domenica prossima, affronterà in trasferta la vicecapolista Nuova Daunia Foggia.

Foto: Ufficio stampa Virtus Bisceglie