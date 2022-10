Don Uva supera Bitritto Norba, Virtus Bisceglie si impone sul campo dello Stornarella

Domenica positiva per Don Uva e Virtus Bisceglie che riscattano i ko ottenuti nell’ultimo turno battendo rispettivamente Bitritto Norba e Stornarella.

I biancogialli sconfiggono per 3-1 la compagine barese nel match valevole per il quarto turno del campionato di Promozione girone A. Apre le danze Cafagna dopo tre giri di lancette. Nella ripresa, i biscegliesi raddoppiano con La Notte al 6′ e mettono in ghiaccio la contesa con Preziosa al 19′. Con i tre punti ottenuti, il Don Uva si porta a quota 6 lunghezze così come Atletico Acquaviva e San Ferdinando. Domenica prossima, i ragazzi di mister Gesualdo renderanno visita al fanalino di coda Football Club Capurso.

Primi punti in campionato per la Virtus Bisceglie che batte in trasferta per 2-0 lo Stornarella nel secondo incontro del torneo di Prima Categoria girone A disputatosi sul sintetico di Ordona. Le reti portano la firma di Moschetta. La novità riguarda tra i pali visto che mister Piccarreta ha schierato il portiere classe ’86 Francesco Musacco. Il neoacquisto virtussino ha alle spalle una carriera di tutto rispetto. Infatti ha difeso le porte di Fidelis Andria (C1), Pro Vasto (C2), Leonessa Altamura (D), Molfetta (D), Copertino (Eccellenza), Noicattaro (C2), Matera (C2), Vigor Trani (D), Ploiesti (Serie A rumena), Unione Calcio Bisceglie (Eccellenza) e Città di Trani. La vittoria in campionato fa il paio con la qualificazione al turno successivo della Coppa Puglia in virtù della rinuncia della Virtus Molfetta. Nel prossimo turno, la Virtus Bisceglie affronterà al “Di Liddo” il Troia.

Foto: Cristina Pellegrini