L’ultimo turno del campionato di Promozione, girone A, sorride alle compagini biscegliesi. Tuttavia, mentre il Don Uva si congeda con un ottimo quinto posto finale, la Virtus dovrà, per il secondo anno consecutivo, guadagnarsi la permanenza nel secondo campionato regionale attraverso i playout.
I biancogialli sbancano il “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria, battendo la Virtus Andria per 2-0 nell’anticipo della trentottesima giornata grazie alla doppietta di Conte. Il Don Uva, in virtù dei tre punti conquistati, chiude la regular season a quota 50, frutto di 15 vittorie, 5 pareggi e 14 sconfitte.
La Virtus, invece, chiude il campionato battendo al “Di Liddo” il San Severo per 3-2. Un’affermazione che, però, non basta per evitare i playout. I biscegliesi, infatti, con questa vittoria salgono a quota 42, raggiungendo il Noicattaro ma risultando sfavoriti negli scontri diretti per differenza reti. Di conseguenza, sfideranno nei playout tra le mura amiche il Real Siti.
CLASSIFICA CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIRONE A
Foto: Ufficio stampa Don Uva