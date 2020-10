Don Uva, pari interno contro l’Atletico Acquaviva

Parte con un pareggio il campionato di Promozione Pugliese girone A per il Don Uva che, al “Di Liddo” ,impatta per 2-2 contro l‘Atletico Acquaviva nel match inaugurale del secondo campionato regionale.

Gli ospiti sbloccano il risultato con Genchi. Alla mezz’ora arriva il pari biscegliese con Lops. Nella ripresa, il copione non cambia. La compagine barese si riporta avanti con Genchi ed, al 25′ il Don Uva azzera lo svantaggio con Conte.

In virtù del risultato conseguito, i biancogialli si portano a quota 1 punto in classifica. Nel prossimo turno, in programma domenica 11 ottobre, il Don Uva sarà di scena al “Poli” di Molfetta ospiti della Borgorosso, battuto per 2-0 dal Bitritto Norba.