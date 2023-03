Don Uva ospita Nuova Daunia Foggia, derby a Molfetta per la Virtus Bisceglie

Nuova giornata di campionato per Don Uva e Virtus Bisceglie, impegnate domani nel turno di campionato dilettantistico.

Don Uva che alle ore 15.00 ospiterà al “Di Liddo” la Nuova Daunia Foggia in occasione del match valevole per la ventunesima giornata del campionato di Promozione, girone A. Biscegliesi reduci dal 2-2 di San Giovanni Rotondo, ma che nell’ultimo impegno casalingo si sono imposti sul Capurso. Biancogialli a caccia della sesta vittoria stagionale, ma non sarà facile contro i foggiani che sono ad appena tre punti dalla zona playoff. Ospiti reduci da tre vittorie consecutive e con il chiaro intento di aumentare il numero di risultati utili consecutivi.

Turno numero diciannove, invece, per il girone A di Prima Categoria con la Virtus Bisceglie che gioca sul campo della Virtus Molfetta con calcio d’inizio alle ore 15.00. Azzurri in piena corsa playoff che cercano il nono acuto stagionale al cospetto dei molfettesi che invece hanno bisogno di portare a casa un risultato positivo per allontanarsi dalla zona playout.