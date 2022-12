Don Uva ko, Virtus vince di misura

Una vittoria ed una sconfitta. Questo è l’esito delle gare di Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di domenica 4 Dicembre.

I biancogialli vengono battuti per 3-1 dall’Atletico Acquaviva nel dodicesimo turno del campionato di Promozione girone A. Parte bene il Don Uva che si porta in vantaggio al 17′ con il classe 2006 Vecchio il quale punisce Marchitelli al 17’ finalizzando l’assist di Amoruso. Nella ripresa, dopo 7′ arriva il pareggio firmato Guglielmi. I locali pigiano sull’acceleratore ed al 33′ colpiscono il palo con Dentico mentre, 2′ più tardi la traversa nega il gol a Paolo Farella. Gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati al 45’ quando ancora Guglielmi sigla la rete del 2-1. Quattro minuti più tardi, Genchi trasforma il penalty concesso per un fallo di Troilo (espulsione diretta), segnando il 3-1 che chiude i conti. Domenica prossima la squadra del presidente Milone proverà a riscattarsi nello scontro tra le mura del “Di Liddo” con la Virtus San Ferdinando, reduce dalla vittoria casalinga per 5-0 col Real San Giovanni.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Vince invece la Virtus Bisceglie che supera per 1-0 la Gioventù Calcio San Severo nella decima giornata del campionato di Prima Categoria girone A. Decisiva la rete di Pasculli al 69′ che ha trafitto Casano con un destro preciso e angolato da fuori area. Nel finale è stata annullata, la rete del possibile 2-0 al subentrato Moschetta. Con i tre punti ottenuti, i virtussini si portano a quota 16 punti e, nel prossimo turno, si recheranno nella tana del Real Zapponeta.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini