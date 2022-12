Don Uva ko, pari per la Virtus Bisceglie/RISULTATI E CLASSIFICA

Un pareggio ed una sconfitta per Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di domenica 11 Dicembre.

I biancogialli cedono per 1-0 contro la Virtus San Ferdinando nel match disputatosi al “Di Liddo” e valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Promozione girone A. Decide la rete di Peres al 18′ della ripresa. A seguito del ko casalingo, il Don Uva rimane a quota 15 punti in compagnia della Virtus Palese e, domenica prossima, ospiterà sul sintetico cittadino, la Nuova Spinazzola.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Pareggio a reti bianche per la Virtus Bisceglie che si divide la posta in palio con il Real Zapponeta. Un mezzo passo falso per i ragazzi di Piccarreta bloccata dalla penultima della classe. I virtussini si portano 17 punti e, nel prossimo turno, in programma domenica 18 Dicembre ospiteranno al “Di Liddo” il Top Player Minervino.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini