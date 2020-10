Don Uva in trasferta sul campo del Borgorosso Molfetta

Nel primo pomeriggio di oggi, 11 ottobre, il Don Uva scenderà in campo per la seconda giornata del girone A del campionato di Promozione. Sul cammino dei biancogialli c’è la trasferta contro il Borgorosso Molfetta.

I ragazzi di coach Capurso hanno la possibilità di riprendere la via della vittoria, dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano dello Spinazzola e il pareggio nella prima giornata contro l’Atletico Acquaviva con il punteggio di 2 a 2. Differente situazione per la squadra di casa. La corazzata Molfettese è reduce dalla sconfitta in campionato subita dal Bitritto Norba per 2 a 0. In coppa Italia però, la squadra allenata da Michele D’Ambrosio, è riuscita a staccare il pass per la fase successiva ai rigori, contro Fesca Bari. Attenzione ai giocatori di spicco della Borgorosso, come Bruno Sallustio e Roselli, che hanno trascinato la propria squadra nella coppa nazionale.

Il match si disputerà sul campo “Paolo Poli”, con calcio d’inizio alle ore 15.30 a porte chiuse. Arbitrerà la partita Andrea Cianci (sezione di Bari), affiancato da Giuseppe Dellaquila (Barletta) e Michele Spalierno (Bari).