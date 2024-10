Promozione: Don Uva in cerca di riscatto, la Virtus di continuità

Don Uva in cerca di riscatto, Virtus Bisceglie in cerca di continuità; si può riassumere così il prossimo turno del Girone A del campionato di Promozione per le due compagini biscegliesi, che arrivano al match in due momenti completamente diversi.

Il Don Uva è in una crisi realizzativa, oltre che di risultati, in questo inizio di stagione; con un solo gol realizzato, alla prima contro il Bitritto Norba, e un attacco rimasto a secco nelle ultime tre giornate. La sconfitta interna dell’ultimo turno è però arrivata contro la capolista Audace Barletta, ed è stata solo la prima in campionato, inoltre i numeri difensivi sono positivi, con solo due reti incassate in questo avvio di campionato; perciò i biancogialli vogliono provare subito a rialzarsi a partire dal match delle 19:30 di domani, quando i biscegliesi saranno impegnati a casa della Soccer Trani, formazione che viene da due vittorie consecutive contro Virtus Bisceglie e Borgorosso Molfetta.

Virtus e Borgorosso che si affrontano proprio in questa giornata a casa degli azzurri, reduci da una brillante vittoria per 1-5 sul campo del fanalino di coda Molfetta Sportiva, e che quindi vogliono dare continuità al risultato di settimana scorsa. Gli ospiti hanno perso in casa per 0-1 con il sopracitato Soccer Trani nell’ultimo turno e non stanno vivendo un grande inizio di stagione, con solo due punti conquistati in queste prime quattro giornate, perciò gli azzurri vogliono approfittarne per provare a scalare la classifica.