Don Uva già attivo sul mercato: ecco Corrado Uva

Il Don Uva lavora già dietro le quinte per la preparazione della stagione 2021/22 che vedrà il team biancogiallo impegnato nel torneo di Promozione. Il sodalizio biscegliesie ha mosso ufficialmente il primo passo con l’innesto dell’attaccante molfettese Corrado Uva.

Classe 1981, Uva ha alle spalle un’importante carriera tra serie D ed Eccellenza, con più di 200 gol all’attivo. Simbolo del calcio molfettese, dove ha indossato le casacche della prima squadra della città ma anche del Borgorosso Molfetta nell’ultimo anno di attività agonistica, il neoacquisto biancogiallo vanta esperienza anche a difesa dei colori di Liberty Bari, Nardò, Corato e Castrovillari.

Un innesto di esperienza per il Don Uva Calcio, con l’auspicio di riprendere a pieno regime con il calcio giocato. “Sono strafelice di questa nuova avventura – ha commentato Uva -. Ringrazio la società per la fiducia riposta in me, che cercherò di ripagare durante il campionato. Con il Ds de Gennaro sono bastate due parole per trovare l’accordo.So infatti di trovare un bel gruppo, affiatato e coeso e, dal canto mio, mi metterò a completa disposizione con tutta l’umiltà possibile, per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Non sono solito promettere un certo numero di gol, ma non mancherà il massimo impegno e dedizione”.