Promozione: Don Uva e Virtus Bisceglie in cerca di punti per riscattarsi

Don Uva e Virtus in cerca di riscatto nella 4° giornata del girone A di Promozione, dopo che nello scorso turno sono arrivati risultati deludenti per entrambe le formazioni biscegliesi.

I biancogialli sono reduci da tre 0-0 di fila, compreso quello del ritorno di Coppa Italia Promozione con la Virtus, che li ha eliminati per il risultato aggregato con l’andata. L’obiettivo adesso è quello di tornare alla vittoria nel match casalingo delle 11:00 di domani, anche se l’avversario è il più duro possibile, ovvero l’Audace Barletta capolista, che ha sempre vinto nelle prime tre giornate di campionato.

I biancazzurri invece vengono dal pesante 3-0 incassato al Poli dal Soccer Trani, però hanno passato in settimana il turno di coppa proprio con il Don Uva; perciò arrivano carichi al quarto impegno di questo campionato di Promozione, che rappresenta una ghiotta occasione per la Virtus; che alle 15:30 di domani farà visita al fanalino di coda Molfetta Sportiva, fermo a 0 punti in classifica.