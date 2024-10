Don Uva e Virtus in cerca di una vittoria, Eagles per la continuità

Riscatto e continuità. Sono questi gli obiettivi di Don Uva, Virtus ed Eagles Bisceglie che scenderanno in campo domenica 20 Ottobre nelle rispettive gare di campionato.

Trasferta a Foggia per il Don Uva ospite del Cosmano Sport nel turno numero 7 del torneo di Promozione. Di fronte due squadre che hanno subito pesanti sconfitte nell’ultimo incontro (entrambe per 5-1) rispettivamente con Lucera ed Audace Barletta e puntano a far punti per risalire posizioni in classifica. Di fronte il peggior attacco contro la quarta difesa più perforata. I biscegliesi sinora hanno segnato solo 2 reti entrambe siglate da Sallustio al contempo i foggiani hanno subito 13 reti (peggio solo Bitritto, Troia e Molfetta Sportiva). La gara, che si giocherà sull’ex campo Figc di Foggia in assenza di pubblico avrà inizio alle ore 15.30.

Sempre alle 15.30 scenderà in campo la Virtus Bisceglie che al “Di Liddo” se la vedrà con il Troia. I virtussini vogliono dimenticare il ko esterno con la Virtus Palese. Sulla carta sono i favoriti in quanto affrontano una compagine che ha ottenuto sei sconfitte in altrettante gare.

Proseguire quanto di buono fatto è l’obiettivo dell’Eagles Bisceglie che, sul sintetico cittadino, ospiterà l’Ascoli Satriano nella seconda giornata del campionato di Seconda Categoria girone A. In classifica, entrambe le squadre hanno 3 punti con la compagine ospite a caccia del riscatto dopo il ko per 4-0 con il Real Zapponeta. Fischio d’inizio ore 11.00.

Foto: Pagina Facebook Eagles