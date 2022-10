Don Uva e Virtus Bisceglie impegnate nel weekend per rialzare la testa

Si ritorna in campo questo weekend per Don Uva e Virtus Bisceglie. I primi saranno impegnati al Di Liddo domenica 9 ottobre (ore 15.30) con ospite Bitritto Norba, in occasione della quarta giornata del campionato Promozione, girone A. Anche Virtus Bisceglie sarà impegnata domenica sulle tavole di Stornarella (ore 15.30), per la seconda giornata del campionato di Prima Categoria, girone A.

Per i giocatori biancogialli la situazione non è delle migliori: la classifica è chiara, solo 3 punti in altrettante partite e pesanti sconfitte nell’ultima giornata contro Levante Azzurro (3-0) e all’esordio stagionale a vantaggio di Spinazzola (5-0). Bitritto invece è reduce da un pareggio interno con Real San Giovanni (2-2) e punta a staccare le zone basse della classifica (gli ospiti infatti sono a quota 4 punti). L’imperativo per il Don Uva è portare a casa punti preziosi per non cadere nelle sabbie mobili della zona retrocessione.

Virtus Bisceglie dovrà aggiustare il tiro dopo la prima uscita negativa stagionale, che ha riservato la prima sconfitta in casa per 4-1 contro Atletico Peschici. Stornarella invece, ha esordito con un pareggio (0-0) tra le mura della Virtus Molfetta. Per i giocatori di mister Piccarreta sarà importante dare una prova costante soprattutto dal punto di vista fisico lungo l’arco dei 90 minuti ed essere ancora più cattivi sotto porta. Virtus Bisceglie che ha ufficializzato nelle ultime ore l’arrivo del portiere Francesco Musacco. Esperienze importani alle spalle per il nuovo estremo difensore azzurro che ha alle spalle una carriera di tutto rispetto, nel corso della quale ha difeso – fra le altre – le porte di Fidelis Andria (C1), Pro Vasto (C2), Leonessa Altamura (D), Molfetta (D), Copertino (Eccellenza), Noicattaro (C2), Matera (C2), Vigor Trani (D), Ploiesti (Serie A rumena), Unione Calcio Bisceglie (Eccellenza). L’estremo difensore ha contribuito, nell’ultima annata, alla vittoria dei playoff di Prima categoria da parte del Città di Trani, poi ammesso al torneo di Promozione.