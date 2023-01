Don Uva e Virtus Bisceglie impegnate in delicate sfide contro Bitritto e Stornarella

Nella giornata di domani (ore 15.00) il Don Uva sarà impegnato in trasferta contro il Bitritto Norba, in occasione della diciassettesima giornata del campionato Promozione, girone A. La Virtus Bisceglie se la vedrà internamente al Di Liddo contro lo Stornarella (ore 11.00), per la quindicesima giornata del campionato di Prima Categoria, girone A.

Per quanto riguarda i giocatori biancogialli, reduci dall’incoraggiante pareggio a reti inviolate contro il Levante Azzurro, l’imperativo è quello di tornare all’appuntamento con la vittoria, che manca da troppe giornate. Gli avversari di turno sono la penultima forza del girone a -4 dai biscegliesi con 3 vittorie, 3 pareggi e ben 10 sconfitte all’attivo. Nel girone d’andata la sfida si è conclusa 3-1 per il Don Uva.

Un match delicato attende la Virtus Bisceglie, reduce dal pesante ko interno per 3-0 a vantaggio dell’Atletico Peschici. I biancazzurri sono sesti in classifica con 20 punti e sono stati recentemente eliminati in Coppa Puglia con il Real Sannicandro che ha avuto la meglio. In scia c’è proprio Stornarella a quota 18 punti, che nell’ultima uscita stagionale è riuscita a raccogliere 1 punto contro la Virtus Molfetta.