Don Uva e Virtus Bisceglie a caccia del bis in Promozione

Terzo impegno in una settimana per Don Uva e Virtus Bisceglie che, domenica 15 settembre, scenderanno in campo per disputare la seconda giornata d’andata del campionato di Promozione girone A.

I biancogialli di mister Capurso saranno di scena al “Tonino Parisi” di San Marco in Lamis (fischio d’inizio alle ore 15.30) per affrontare la compagine locale mettendo nel mirino il secondo successo consecutivo in campionato dopo la vittoria di misura contro il Bitritto Norba. La squadra di casa però, punta al riscatto dopo il ko per 3-0 con l’Audace Barletta. La contesa sarà diretta da Claudio Cacciapaglia di Bari coadiuvato da Milena Narracci sempre di Bari e Davide Parisi di Molfetta.

Anticipo alle ore 11.00 per la Virtus Bisceglie che, sul sintetico del “Di Liddo” ospiterà il Santeramo. I virtussini vogliono chiudere nel migliore dei modi questa settimana dopo i successi maturati nel primo di turno della regular season e nel match di Coppa. Al contempo la squadra ospite è reduce dal pareggio per 1-1 con il Borgorosso Molfetta e punta a dare continuità di risultati.

Pierluigi Pio D’Angelo di Foggia è il direttore di gara designato per l’incontro e sarà affiancato da Giuseppe Fumarola di Brindisi e Giuseppe Gargano di Bari.

Foto: Cristina Pellegrini