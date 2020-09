Don Uva, debutto casalingo contro l’Atletico Acquaviva / CALENDARIO

Nel pomeriggio di lunedì 28 settembre, sono stati svelati i calendari del campionato di Promozione Pugliese inerente la stagione 2020/2021 che scatterà domenica 4 ottobre.

Debutto al “Di Liddo” per il Don Uva che ospiterà l’Atletico Acquaviva. La settimana successiva sarà di scena al “Paolo Poli” di Molfetta contro la Borgorosso mentre, alla terza, il Canosa tra le mura amiche. I biancogialli chiuderanno la regular season affrontando la neopromossa Fesca Bari.

Il girone d’andata terminerà domenica 3 gennaio 2021. Quello di ritorno, inizierà domenica 10 gennaio 2021 e culminerà l’11 aprile.

IL CALENDARIO COMPLETO