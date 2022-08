Don Uva Calcio: un rinnovo ed una novità per mister Gesuito

Una conferma ed una novità hanno caratterizzato gli ultimi aggiornamenti relativi alla rosa 2022/23 del Don Uva Calcio.

Tra i pali conferma per Roberto Troilo, storico punto di riferimento della compagine biancogialla. Per l’estremo difensore, classe ’93, il compito di fare da collante tra vecchi e nuovi, oltre a dare supporto a mister Gesuito.

La novità è rappresentata, invece, dall’arrivo dell’esperto centrocampista classe ‘85 Germano De Gennaro. Proveniente dalla Virtus Molfetta, De Gennaro tra le esperienze più significative annovera la Serie C con l’Andria Bat, la D con Bitonto, Acireale, Trani, Bolzano. “Ringrazio lo staff e la società – ha dichiarato – per la fiducia riposta in me. Ho notato sin da subito l’organizzazione e un ambiente sano. Sono pronto a mettere la mia esperienza e la mia abnegazione al servizio di tutti”.