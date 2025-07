Don Uva Calcio, parola a mister Carlucci: “Possiamo essere una mina vagante””

L’ufficializzazione è giunta qualche giorno fa, adesso è tempo di commenti per Angelo Carlucci tornato alla guida del Don Uva Calcio 1971.

“Riparto da zero, con entusiasmo e umiltà. Dopo il no dell’anno scorso, sinceramente non mi aspettavo una nuova chiamata. Ma quest’anno partire dall’inizio ha un altro sapore. Ho deciso di rimettermi in gioco. Nel calcio, la meritocrazia conta poco. Ma non smetto di crederci. L’ambizione è la stessa di sempre – dichiara – così come la voglia di far bene e dare qualcosa ai ragazzi. Un gruppo coeso e sereno può fare grandi cose. Lavoreremo per trovare quel giusto mix tra giovani ed esperienza. A loro va aggiunto qualcosa, ma le basi ci sono. Possiamo essere una mina vagante del campionato.”

Carlucci chiosa parlando di staff tecnico e prospettive: “Faccio un grosso in bocca al lupo a chi mi affiancherà, in particolare al mio vice Lorenzo Brunetta. Speriamo di costruire un team di lavoro affiatato, organizzato e con competenze chiare. Spero di tornare presto sotto la statua di Pasquale Uva a festeggiare qualcosa. Che sia la salvezza o qualcosa in più, ma la salvezza resta l’obiettivo primario”.

Credit: Lodge Studio