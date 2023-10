Don Uva cade in trasferta, la Virtus cala il poker/ RISULTATI E CLASSIFICA

Bilancio agrodolce per Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo domenica 8 ottobre nei rispettivi campionati di Promozione e Prima Categoria.

I ragazzi di Capurso vengono battuti in trasferta per 2-0 dal Troia nel match clou del quinto incontro del campionato di Promozione girone A. Le reti portano la firma di De Rita al 1′ e Piscopo al 38′ della ripresa. A seguito del ko esterno, i biancogialli rimangono a quota 12 punti in graduatoria in compagnia del Lucera Calcio. Nel prossimo turno, in programma domenica 15 ottobre, Troilo e compagni ospiteranno al “Di Liddo” la Virtus San Ferdinando battuta per 2-1 dal Bitritto Norba.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Sorride invece la Virtus Bisceglie che supera per 4-1 il Noicattaro nel terzo turno del campionato di Prima Categoria girone A disputatasi al “Di Liddo”. Gli ospiti passano in vantaggio al 11′ con Ferro ma, due minuti più tardi, i biscegliesi pervengono al pareggio con Amorese e la ribaltano al 51′ con Papagni (in foto) artefice di un sinistro preciso dall’interno dell’area avversaria. Sulle ali dell’entusiasmo la Virtus punta al tris che arriva al 56′ con Conversano il quale concretizza il cross di Ferrante. Successivamente salgono in cattedra Musacco e Di Francesco. Il primo respinge un calcio di rigore, il secondo invece sigla la rete del 4-1 virtussino. Una affermazione fondamentale per la compagine allenata da Giulio Pedone che conquista i primi 3 punti in campionato. Domenica trasferta a Molfetta per affrontare i padroni di casa della Virtus Molfetta.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini