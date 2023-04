Don Uva cade in casa, Virtus vince di misura / RISULTATI E CLASSIFICA

Una vittoria ed una sconfitta. Sono questi gli esiti delle partite che ha visto protagoniste Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di domenica 2 Aprile nel turno prepasquale.

I biancogialli, già certi della permanenza nel campionato di Promozione, cedono per 3-1 al “Di Liddo” contro l’Atletico Acquaviva nel penultimo incontro del torneo. Ospiti in vantaggio dopo 2′ con Capozzo che finalizza il cross di Dentico. Al 40’ la punizione velenosa di Lenoci colpisce la traversa invece, in pieno recupero, il palo nega il gol a Gernone. Nella ripresa, gli ospiti sfiorano il 2-0 ed al 4′ Amoruso salva sulla linea una conclusione di Dentico. Gli sforzi dell’Acquaviva vengono premiati al 32′ con il gol di testa siglato da Difino. Passano centoventi secondi ed il Don Uva accorcia le distanze con Sallustio. Tale risultato permane sino al 39′ quando arriva la terza marcatura ospite con Pesce. I biscegliesi rimangono sempre a quota 26 punti e tornerà in campo domenica 16 Aprile ospite della Virtus San Ferdinando sconfitto per 3-2 dal Real San Giovanni.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Sorride invece la Virtus Bisceglie che sbanca il “Ricciardelli” di San Severo battendo per 2-1 la Gioventù Calcio San Severo nel ventitreesimo incontro del campionato di Prima Categoria girone A grazie ai sigilli di Pellegrini e Di Franco. Grazie al decimo successo in campionato, i virtussini consolidano la quinta posizione in graduatoria con 36 punti. Nel prossimo turno, in programma domenica 16 Aprile, ospiteranno al “Di Liddo” il Real Zapponeta che ha battuto per 2-0 l’Atletico Peschici.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Ufficio stampa Don Uva