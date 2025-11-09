Promozione: Don Uva cade in casa, Virtus ko contro la capolista / CLASSIFICA

Turno di campionato indigesto per Don Uva e Virtus Bisceglie entrambe sconfitte nei rispettivi match contro Rinascita Rutiglianese e Soccer Trani nel turno numero 10 del torneo di Promozione girone A.

I biancogialli vengono battuti al “Di Liddo” per 3-1 dalla compagine barese. Biscegliesi in vantaggio al 33′ con Cepele. Due minuti più tardi, gli ospiti pareggiano i conti con De Giglio il quale mette a segno la doppietta personale al 4′ del secondo tempo. Tredici minuti più tardi Ly sigla la rete del definitivo 3-1. In virtà del ko interno, il Don Uva resta a quota 7 punti e, domenica prossima, si recherà a Lucera per affrontare la compagine locale.

Cade anche la Virtus Bisceglie che cede per 5-0 alla capolista Soccer Trani. Le reti arrivano tutte nella ripresa. Al 53′ Chiamarulo sblocca il risultato su rigore precedendo di tre minuti il gol di Prekducaj. Tra il 63′ e il 66′ i ragazzi di mister Moscelli siglano altre due reti con Manzari e Daddabbo. Chiude i conti Gernone al 78′. I biscegliesi restano a 12 lunghezze e, nel prossimo turno, ospiterà la vicecapolista San Marco.

Foto: Del Mastro