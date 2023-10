Don Uva cade a Capurso, Virtus vince di misura / RISULTATI E CLASSIFICHE

Bilancio agrodolce per Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nel pomeriggio di domenica 22 ottobre per disputare rispettivamente la settima giornata del campionato di Promozione e la quinta partita del torneo di Prima Categoria.

I biancogialli vengono sconfitti per 3-0 dalla capolista Football Club Capurso nel match disputatosi al campo “Dell’Amicizia” di Capurso. In virtù del risultato avverso, il Don Uva rimane a quota 15 punti e, nel prossimo turno in programma domenica 29 ottobre, ospiterà al “Di Liddo” il Lucera Calcio.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Terza affermazione consecutiva per la Virtus Bisceglie che, sul sintetico cittadino, batte per 1-0 il Top Player Minervino grazie al colpo di testa di Conversano al 2′ della ripresa. Tre punti fondamentali per i virtussini che salgono in quarta posizione con 9 punti. Domenica prossima trasferta a Sannicandro per affrontare i padroni di casa del Real Sannicandro.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini