Don Uva anticipa al sabato, vietato sbagliare per la Virtus

Ultima di campionato per Don Uva e Virtus Bisceglie, che scenderanno in campo rispettivamente sabato 9 e domenica 10 maggio per disputare la trentaquattresima giornata del torneo di Promozione, girone A.

I biancogialli di Carlucci saranno di scena sabato 9 maggio, alle ore 15.30, al “Sant’Angelo dei Ricchi” di Andria per affrontare il fanalino di coda e retrocesso Virtus Andria. Una gara che vede i biscegliesi largamente favoriti, pronti a conquistare l’intera posta in palio per chiudere la stagione a quota 50 punti, a ridosso delle prime della classe. Si sfideranno due compagini che hanno segnato poco: il Don Uva è andato a segno in 37 occasioni contro le 33 dei locali. Al contempo, i biscegliesi hanno subito 44 gol, mentre la Virtus Andria ben 76, peggior difesa del torneo. All’andata i biancogialli vinsero per 2-1 grazie alla doppietta di Conte. Dirigerà l’incontro Alfredo Tomaselli di Brindisi, affiancato da Andrealdo Codazzo di Lecce e Giovanni De Palma di Molfetta.

Vincere e sperare in una combinazione favorevole per salvarsi: è questo l’imperativo della Virtus Bisceglie che, domenica 10 maggio, alle ore 16.30 sfiderà il San Severo al “Di Liddo”. I virtussini devono assolutamente conquistare i tre punti e sperare che lo scontro diretto tra Borgorosso Molfetta e Lucera finisca in pareggio: in quel caso sarebbero salvi. Non sarà una gara semplice, poiché il San Severo venderà cara la pelle per consolidare la quinta posizione in classifica e ottenere il quindicesimo successo in campionato. Nel match d’andata i giallogranata si imposero per 3-0. Marco Carlucci è l’arbitro designato per la contesa e sarà coadiuvato da Tommaso Carlo Torraco di Foggia e Luca Paciulli di Bari.

Foto: Cristina Pellegrini