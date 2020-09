Don Uva ancora sconfitto dallo Spinazzola ed eliminato dalla coppa

Si conclude al primo turno il cammino del Don Uva nella Coppa Italia Puglia per mano dello Spinazzola. Nella sfida di ritorno, andata in scena allo stadio “Coppi” di Ruvo, la squadra biscegliese viene sconfitta 3-0.

Partita subito in salita per il Don Uva, che al terzo minuto subisce il primo gol della partita da Barrasso, il quale coglie in contropiede la difesa impreparata, Mezzina devia la palla, ma non evita il momentaneo vantaggio degli ospiti. Il Don Uva prova a reagire con il sinistro di Addario all’interno dell’area avversaria, conclusione però alta sulla traversa. Gli ospiti si rendono ancora pericolosi nel corso della prima frazione con grande pressing e difesa alta che manda in confusione i biancogialli. Il secondo sigillo dello Spinazzola giunge agli sgoccioli dei primi 45 minuti; destro secco di Prasti dal limite dell’area di rigore, su assist dalla sinistra di Quattromini.

La seconda parte di gara si apre con i ragazzi di coach Schiavone che amministrano la partita, senza però abbandonare la fase offensiva. Tante le azioni pericolose; il tiro a giro a inizio ripresa di Di Stefano, parato stavolta da Mezzina e l’opportunità mancata a porta libera da Barrasso, che arriva in ritardo sulla sfera. Il definitivo 3-0 non fatica ad arrivare, Ariani pesca con un cross dalla sinistra Di Stefano all’interno dell’area piccola, che manda a vuoto il difensore avversario e infila Mezzina sul palo opposto.

Da lunedi testa al campionato in attesa degli accoppiamenti della prima giornata di Promozione, con i ragazzi di mister Capurso inseriti nel girone A.