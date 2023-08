Don Uva al lavoro in vista della prossima stagione, continuano le operazioni di mercato

È cominciata lo scorso 7 agosto al campo “Di Liddo” la stagione 2023/2024 per il Don Uva Calcio che prenderà parte al prossimo campionato di Promozione.

Il gruppo, agli ordini del tecnico Domenico Capurso, ha ascoltato le parole del direttore generale Emanuele Troilo per poi cominciare a muovere i primi passi. Al raduno presenti, inoltre, i vertici societari per augurare buon lavoro ai calciatori. In calendario allenamenti per tutta la settimana, fino a sabato, quando è prevista un’amichevole in famiglia.

Club nel frattempo ha confermato in rosa Sergio Campanale, Marino D’Addato, Michele Garbetta, Roberto Troilo, Alessandro Conte e Nicolò Murolo, ma il lavoro di Troilo e del direttore sportivo Lorenzo de Gennaro continua per dare a Capurso una rosa completa e competitiva.