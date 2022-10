Don Uva al Di Liddo contro il Real San Giovanni, Virtus Bisceglie rende visita al Sammarco

La settima giornata del campionato Promozione, girone A, offre sul piatto la sfida del Di Liddo tra Don Uva e Real San Giovanni (domani alle ore 14.30). Virtus Bisceglie, invece, sarà in trasferta contro Polisportiva Sammarco, per la quinta giornata del campionato di Prima Categoria, girone A (domani con fischio d’inizio alle ore 14.30).

Sfida ostica per i giocatori biancogialli, i quali mancano l’appuntamento con la vittoria da due giornate. Don Uva è reduce da un pareggio interno con Virtus Mola (1-1) mentre Real San Giovanni è a secco di punti guadagnati nelle ultime due uscite stagionali, a vantaggio di Levante Azzurro (2-1) e Virtus Mola (5-1). In classifica, gli ospiti sono dietro i giocatori biscegliesi (a quota 7 punti, 4 punti per Real San Giovanni) alla ricerca di un’importante affermazione sul campo, per ritornare protagonisti nella lotta per le posizioni che contano.

Morale alto in casa Virtus Bisceglie. I numeri sono chiari e incoraggianti, tre vittorie negli ultimi tre scontri stagionali. L’unica sconfitta è arrivata all’esordio, in casa contro Peschici (4-1). Una partita sulla carta alla portata, attenzione però allo spirito combattivo dei giocatori di casa, alla ricerca di un riscatto dopo il pesante ko fuori casa con Stornarella (6-1). L’imperativo è quello di non abbassare la guardia, per restare in scia alla testa del girone, che vede Canusium a +1 su Virtus Bisceglie (a quota 9 punti).