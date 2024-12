Don Uva affronta l’ultima della classe, turno casalingo per la Virtus

Penultimo turno prima delle festività natalizie per Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 15 Dicembre alle ore 14.30 per disputare il quindicesimo incontro del campionato di Promozione girone A.

Turno sulla carta semplice per i biancogialli di scena al “Paolo Poli” di Molfetta per affrontare la Molfetta Sportiva. La squadra biancorossa occupa l’ultima posizione in graduatoria con 0 punti e detiene il peggior attacco con 6 gol e la difesa più perforata con 95 reti al passivo. Il Don Uva mette nel mirino il sesto risultato utile consecutivo per avvicinarsi sempre più al treno playoff. Dirigerà l’incontro Giulia Montrone di Bari coadiuvato da Cosimo Damiano Fracassi e Francesco Pio Taglia di Foggia

Obiettivo riscatto per la Virtus Bisceglie che ospita sul sintetico del “Di Liddo” il Cosmano Sport. Virtussini a caccia di punti per allontanarsi dai bassifondi della graduatoria ed interrompere un digiuno di punti che dura da tre gare. Gli ospiti allo stesso tempo, intendono proseguire la striscia positiva di rusultati dopo la vittoria contro il Borgorosso. La gara sarà diretta da Marco Saverio Racanelli di Bari affiancato da Flavio Magaletti e Vito Innamorato sempre di Bari.

