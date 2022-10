Don Uva a Capurso per trovare continuità, Virtus Bisceglie al Di Liddo ospita il Troia

Domani Don Uva e Virtus Bisceglie saranno nuovamente impegnate nei rispettivi campionati nella giornata di domani. Don Uva sarà protagonista nella sfida esterna contro Football Club Capurso (fischio d’inizio ore 15.30), nella quinta giornata del girone A di Promozione. Virtus Bisceglie giocherà in casa al Di Liddo (ore 11.00), con ospite il Troia, per la terza giornata del campionato di Prima Categoria, girone A.

Una partita sulla carta facile per i giocatori biancogialli quella contro Capurso. I giocatori di casa, infatti, sono il fanalino di coda del raggruppamento a quota zero punti. Attenzione però a sottovalutare l’avversario: i giocatori biscegliesi hanno l’obiettivo di trovare continuità nei risultati, dopo l’ottima prova casalinga ai danni di Bitritto Norba (punteggio finale di 3-1). Un’eventuale seconda vittoria consecutiva porterebbe il Don Uva ancora più vicino nella zona alta della classifica.

Una sfida invece molto stuzzicante e allo stesso tempo complicata attende Virtus Bisceglie. I biscegliesi, sono reduci dalla prima vittoria stagionale fuori casa contro Stornarella (2-0) e dovranno affrontare una compagine che fino ad ora non ha mai perso. Troia, ha esordito con una vittoria di misura contro Sporting Apricena (1-0) per poi replicare l’appuntamento con i 3 punti alle spese di San Severo (3-0). Il team di coach Piccareta dovrà scendere in campo con il giusto piglio, senza sopravvalutare l’avversario.

Fonte foto: profilo Facebook Don Uva