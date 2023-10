Don Uva a caccia del riscatto, Virtus contro il Sannicandro

Riscattare il ko contro il Capurso e proseguire il momento positivo. Sono questi gli obiettivi di Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 29 ottobre nei rispettivi campionati di Promozione e Prima Categoria.

I biancogialli ospitano al “Di Liddo” il Lucera Calcio nell’ottavo incontro del torneo di Promozione con l’intento di proseguire l’imbattibilità casalinga. Non sarà semplice contro la compagine foggiana una delle candidate alla vittoria finale ed attualmente seconda forza del girone e reduce da sei affermazioni consecutive (l’ultima per 2-1 sul Bitritto Norba). Il pericolo n.1 per Troilo e compagni si chiama Mawa autore sinora di 9 sigilli e capocannoniere del girone. Nell’ultimo precedenti i biancogialli si imposero per 2-1. Dirigerà l’incontro Giuseppe Ventricelli di Casarano coadiuvato da Stefano Sibilio di Brindisi e Roberto Francesco Prigigallo di Bari. Fischio d’inizio alle ore 11.00.

Trasferta a Sannicandro per la Virtus Bisceglie per affrontare i padroni di casa del Real Sannicandro nella sesta giornata del campionato di Prima Categoria. Virtussini a casa del poker di vittorie per rimanere nelle zone nobili della graduatoria al contempo i locali puntano ad ottenere il terzo risultato utile di fila. La gara sarà diretta da Marco Carlucci di Molfetta.

Foto: Cristina Pellegrini