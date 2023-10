Don Uva a caccia del riscatto, Virtus Bisceglie per la continuità

Nuovamente tempo di campionato per Don Uva e Virtus Bisceglie che, domenica 15 ottobre, scenderanno in campo per disputare le relative gare nel torneo di Promozione e Prima Categoria entrambe alle ore 11.00.

I biancogialli puntano al riscatto dopo il ko esterno con il Troia nell’anticipo del sesto turno del campionato di Promozione ospitando la Virtus San Ferdinando al “Di Liddo”. I ragazzi di Capurso puntano a proseguire la striscia positiva di risultati per rimanere nelle zone nobili della graduatoria ed ottenere la quinta affermazione stagionale. La squadra ospite invece è reduce dalla sconfitta di misura ottenuta con il Bitritto Norba e va a caccia di punti per risalire posizioni Il San Ferdinando occupa la penultima piazza con 3 punti frutto dell’affermazione per 2-0 sul Cosmano Sport (Foggia) alla terza giornata. Nell’ultimo precedente, disputatosi sul sintetico cittadino, i biancazzurri si imposero per 1-0. La gara sarà diretta da Carlo Amato di Lecce affiancato da Matteo Filiberto Spedicato e Fernando Personè sempre di Lecce.

Trasferta a Molfetta per la Virtus Bisceglie ospite della Virtus Molfetta nel quarto incontro del campionato di Prima Categoria girone A. Virtussini a caccia del bis dopo il bel successo sul Noicattaro. Al contempo, i padroni di casa, sono reduci dal pareggio per 2-2 maturato sul difficile campo dell’Atletico Vieste e non hanno ancora conquistato l’intera posta in palio. Una gara quindi aperta ad ogni risultato. Il match, che si disputerà al “Petrone” di Molfetta, sarà arbitrato da Savino Piazzolla di Barletta.

Foto: Cristina Pellegrini