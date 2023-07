Domenico Inghingolo nominato presidente onorario dei Lions Bisceglie

La dirigenza dei Lions Bisceglie, all’unanimità, ha deciso di proporre all’imprenditore andriese Domenico Inchingolo la carica di presidente onorario.

Vicino da moltissimi anni alle vicende del club, il titolare dell’azienda Inchingolo trattori, leader nazionale del settore, ha accettato di buon grado l’offerta: rappresenterà la società, fungendo da autentico ambasciatore del movimento del basket biscegliese. Una scelta maturata in modo spontaneo da parte dei singoli soci dello storico sodalizio guidato da Nicola Papagni, che resterà naturalmente il presidente. «Sono profondamente grato agli amici dirigenti dei Lions per aver pensato a me e al tempo stesso pronto a svolgere questo ruolo con grande entusiasmo» ha commentato Domenico Inchingolo.

Nelle prossime ore saranno sciolte le riserve sulla guida tecnica e la composizione dell’organico che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B nazionale. Il direttore sportivo Sergio Di Nardo è al lavoro per chiudere alcune trattative già ben avviate e garantire un roster all’altezza della categoria, con l’obiettivo di centrare la salvezza.