Domenica perfetta per Don Uva e Virtus Bisceglie / CLASSIFICHE

Due vittorie rotonde certificano la grande giornata vissuta da Don Uva e Virtus Bisceglie impegnate rispettivamente nel diciottesimo turno del campionato di Promozione e nella sedicesima giornata del girone A di Prima Categoria.

Impegnato tra le mura amiche del “Di Liddo” nell’anticipo delle ore 11, il Don Uva gioca una partita perfetta superando il Troia con il punteggio di 4-1. I biancogialli partono fortissimo e al 15’ trovano il meritato vantaggio con Camporeale che, dopo cinque giri di lancette, replica siglando la doppietta personale. I foggiani reagiscono e prima del riposo dimezzano lo svantaggio con Iddi che al 44’ supera con freddezza il portiere di casa e rimette in partita i suoi. Il gol subito non scalfisce le certezze dei biscegliesi, bravissimi al rientro dall’intervallo a ristabilire le distanze grazie al sigillo di Preziosa che al 50’ sigla il 3-1 e incanala definitivamente la partita in favore dei ragazzi di mister Capurso. Nel secondo tempo, infatti, i tentativi di tornare in partita degli ospiti risultano velleitari e, nel finale, Lorusso arrotonda ulteriormente il punteggio mettendo a segno il 4-1 al 93’.

Grazie al successo odierno il Don Uva sale a quota 24 punti in classifica superando il Cosmano Sport issandosi all’ottavo posto della graduatoria. Nel prossimo turno, in programma domenica 11 febbraio, i biancogialli faranno visita alla Virtus San Ferdinando, reduce dall’1-1 sul campo del Bitritto.

In Prima Categoria anche la Virtus Bisceglie disputa un match di altissimo livello ed espugna Noicattaro con un eloquente 0-4. I biscegliesi prendono immediatamente le redini dell’incontro e, dopo un paio di iniziative fallite da Trawaly e Papagni ad inizio gara, trovano il vantaggio al 29’ grazie alla zampata di Ferrante. Lo 0-1 dà ancora più certezze agli ospiti che al 41’ raddoppiano con Daluiso, bravo a girare in rete un cross proveniente dalla sinistra che consente ai suoi di andare al riposo in vantaggio di due gol. La Virtus domina la partita anche nella ripresa e al 49’ chiude virtualmente la gara con il preciso colpo di testa di Binetti che vale lo 0-3. Sopra di tre gol i biscegliesi abbassano i ritmi e controllano agevolmente le operazioni, a maggior ragione quando il Noicattaro resta in inferiorità numerica in virtù dell’espulsione per proteste di Lattanzi. Nel finale i ragazzi di Maffucci vanno più volte vicinissimi allo 0-4 che si concretizza al 92’ con Di Francesco, freddo nel siglare un penalty da lui stesso guadagnato.

La vittoria di oggi consente alla Virtus Bisceglie di salire a quota 31 punti in graduatoria e mantenere il quarto posto in classifica. Nel prossimo turno, domenica 11 febbraio, i biancazzurri riceveranno al “Di Liddo” la Virtus Molfetta. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

