Promozione: Don Uva e Virtus Bisceglie rimangono a bocca asciutta

Domenica negativa per Don Uva e Virtus Bisceglie, che perdono entrambe nel sesto turno del girone A del campionato di Promozione.

Il Don Uva perde tra le mura amiche per 1-5, in un pomeriggio da dimenticare per i biancogialli, già in svantaggio dopo 27” per la rete di Innocent, autore anche del raddoppio al 15’. Inutile il gol al 36’ che accorcia le distanze di Sallustio, che illude i padroni di casa prima del successivo tris firmato Calzolaio (36’), Di Canio (58’) e Iddi (78’).

La Virtus Bisceglie, invece, si arrende per 2-0 a domicilio della Virtus Palese, con le reti che decidono l’incontro firmate entrambe da Faliera; che con la sua doppietta condanna i biancazzurri, seppur questi hanno protestato fortemente per due situazioni arbitrali dubbie che hanno portato all’annullamento di ben due reti.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA