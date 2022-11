Domenica da dimenticare per Don Uva e Virtus Bisceglie / CLASSIFICHE

Due sconfitte, zero gol segnati e tre subiti. E’ questo il bilancio per Don Uva e Virtus Bisceglie nelle rispettive gare che le ha viste protagoniste nel pomeriggio di domenica 6 novembre.

I biancogialli rimandano l’appuntamento con la prima vittoria esterna in virtù del ko esterno rimediato contro il Nuova Daunia Foggia nell’ottavo turno del campionato di Promozione Pugliese girone A. Ad un primo tempo molto equilibrato fa da contraltare una seconda frazione ricca di occasioni. Dopo la traversa colpita al 2′ da Lo Muzio, i biscegliesi pareggiano il conto dei legni con Di Leo al 5′. Nove minuti più tardi, i padroni di casa sbloccano il risultato con Lembo al 14′ trovando il raddoppio al 36′ con Lo Muzio. Il Don Uva rimane sempre a quota 10 punti e, nel prossimo turno, ospiteranno al “Di Liddo” il Lucera Calcio.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Cade anche la Virtus Bisceglie sconfitto in casa per 1-0 dalla Virtus Molfetta nell’anticipo del sesto turno del campionato di Prima Categoria girone A. Gli ospiti sbloccano la contesa grazie al calcio di rigore (contestato) concretizzato da Antonelli al 15′ del primo tempo. I ragazzi di Piccarreta provano a pareggiare i conti con Moschetta e Papagni i cui tentativi non sortiscono gli effetti sperati. Al 76′ De Palma spreca il gol del pareggio e, un minuto più tardi, gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Manè. La situazione favorevole dura sei giri di lancette in virtù del rosso rimediato da Monopoli. Al minuto numero 88 la Virtus Bisceglie rimane in 9 per l’espulsione di Tommasi (seguito poi a fine gara al portiere Musacco). I virtussini rimangono sempre a 9 lunghezze. Domenica prossima, i biscegliesi si recheranno nella tana della Nick Calcio Bari vicecapolista del girone.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini