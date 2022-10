Domenica da dimenticare per Don Uva e Virtus Bisceglie / CLASSIFICA

Due sconfitte in altrettante gare. E’ questo il resoconto delle partite che ha visto protagoniste Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo domenica 2 ottobre.

Seconda sconfitta consecutiva lontano dalle mura amiche per il Don Uva battuto per 3-0 dal Levante Azzurro nel terzo turno del campionato di Promozione girone A. Dopo un primo tempo terminato in equilibrio, i padroni di casa sbloccano il risultato al 55’con De Giglio artefice di una conclusione dalla distanza che beffa il portiere Mezzina. Sei minuti più tardi arriva il raddoppio del Levante; calcio d’angolo battuto da Schirone, torre di Panunzio per Fieroni il quale supera l’estremo ospite con un preciso colpo di testa. Al 74′ i locali pongono in ghiaccio il match ancora con De Giglio lesto a farsi trovare pronto su assist di Tamburano.

I biancogialli rimangono sempre a quota 3 punti e, nel prossimo turno, in programma domenica 9 ottobre, ospiteranno al “Di Liddo” il Bitritto Norba che ha pareggiato per 2-2 contro il Real San Giovanni.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Debutto da dimenticare per la Virtus Bisceglie sconfitto in casa per 4-1 dall’Atletico Peschici nel turno inaugurale del campionato di Prima Categoria girone A. Buona la partenza per i ragazzi di Piccarreta che sbloccano il risultato al 19′ con Binetti. L’1-0 Virtus permane per 5 minuti. Al 24′ infatti, gli ospiti pareggiano i conti con il tap-in di D’Aprile mentre, al 27′ i garganici la ribaltano con un calcio di punizione battuto da Borgia. Nella ripresa, al 58′ i biscegliesi rimangono in inferiorità numerica a seguito dell’espulsione (doppia ammonizione) rimediata da Tommasi reo di un fallo sulla trequarti offensiva. Nonostante l’uomo in meno, la Virtus punta ad azzerare lo svantaggio ma il palo ha negato la gioia del gol a Pellegrini. Va meglio a De Petris che al 85′ sigla la rete del 3-1 ripetendosi in pieno recupero.

Virtus che rimane a quota 0 punti e archivierà temporaneamente il campionato per dar spazio alla Coppa Puglia con i biancazzurri che scenderanno in campo mercoledì 5 ottobre per affrontare la Virtus Molfetta nel primo turno (fischio d’inizio ore 15.30). Per quanto concerne la competizione regionale, domenica prossima la Virtus Bisceglie renderà visita allo Stornarella Calcio che ha pareggiato per 0-0 contro la Virtus Molfetta.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini