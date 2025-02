Domenica a secco di punti per Don Uva e Virtus Bisceglie / CLASSIFICA

La ventiduesima giornata del girone A di Promozione va in archivio con un doppio stop per le due compagini biscegliesi. Il Don Uva viene beffato nel finale 0-1 alla Soccer Trani, la Virtus cede 3-1 sul campo del Borgorosso Molfetta.

Lo scontro playoff andato in scena al “Di Liddo”, termina con una sconfitta a pochi istanti dal triplice fischio per il Don Uva. Quando tutto lasciava presagire ad un pareggio a reti bianche, il match viene deciso da una prodezza dalla distanza di Vitale. Il numero 10 tranese si coordina alla perfezione di controbalzo e trova l’incrocio dei pali, battendo l’incolpevole Tritto. Adesso la Soccer Trani sorpassa i biancogialli, che restano inchiodati a quota 31 punti all’ottavo posto in classifica. Nel prossimo turno la squadra allenata da mister Muserra sarà impegnata nella delicata trasferta di Lucera, un altro incrocio decisivo per la rincorsa ai playoff.

Tredicesimo stop stagionale per la Virtus Bisceglie, sconfitta 3-1 allo stadio “Poli” contro la Borgorosso Molfetta. I padroni di casa sbloccano subito il match al 7′ con la rete del bomber Sallustio, che centra la doppietta al 43′. I biancazzurri dimezzano lo svantaggio tre minuti più tardi con Vecchio. Nel secondo tempo però la squadra allenata da mister Di Corato subisce il terzo gol al 74′ realizzato da Stefanini, che chiude definitivamente i conti. Nel finale l’espulsione ai danni di Vecchio peggiora ulteriormente la mattinata della Virtus. Adesso i biscegliesi, fermi al terzultimo posto con 19 punti, proveranno a reagire nel prossimo match casalingo contro la Virtus Palese.

FOTO DI CRISTINA PELLEGRINI