Domani a Bisceglie c’è il “Bicimparo – Kinder Joy of Moving”

Scoprire l’emozione delle prime pedalate, l’importanza della sicurezza su strada e della mobilità sostenibile iniziando un vero e proprio percorso motorio e cognitivo verso l’indipendenza. Sorge su queste coordinate il progetto “Bicimparo – Kinder Joy of Moving”, che domenica 2 aprile (ore 16.00) fa tappa a Bisceglie all’interno della nuova area polifunzionale di via San Martino grazie al solerte impegno organizzativo della Polisportiva Gaetano Cavallaro, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana, il patrocinio del Comune di Bisceglie e il supporto logistico di Decathlon.

“Bicimparo” intende avvicinare tutti i giovani alla pratica del ciclismo promuovendone l’uso corretto della bicicletta e stimolando gli enti locali all’uso della stessa come mezzo di trasporto per favorire la mobilità sostenibile rispettando l’ambiente. Unico evento del progetto realizzato in Puglia nel 2023, prevede l’allestimento di un’area attrezzata per i bambini e le bambine che vogliano mettere alla prova le proprie abilità di guida della bicicletta e conoscere questo meraviglioso strumento di gioco e di sport, seguiti dai tecnici federali coordinati nell’occasione da Sabino Piccolo.

Alla manifestazione possono partecipare tutti i tesserati delle Scuole di Ciclismo riconosciute dalla F.C.I. nonché i tesserati Giovanissimi delle società giovanili del territorio. Sarà allestito inoltre un percorso dedicato ai non tesserati, di età compresa tra 5 e 15 anni.

L’area di “Bicimparo – Kinder Joy of Moving” sarà suddivisa in 7 settori opportunamente segnalati con lettere diverse. All’interno di ogni settore saranno presenti 4 differenti tipologie di ostacoli posizionati uno accanto all’altro, corrispondenti ad altrettanti livelli di difficoltà. Le varie tipologie di ostacoli, presenti in ciascun settore, consentiranno di acquisire un determinato punteggio in base alla complessità dell’esercizio. Ogni atleta potrà scegliere l’ostacolo da superare, all’interno di ciascun settore, ed avrà a disposizione due prove. Se la prima viene superata senza penalità, l’atleta potrà scegliere di effettuare o meno la seconda prova su un ostacolo più complesso. Sono previsti punti di penalizzazione che verranno sottratti dal punteggio corrispondente alla difficoltà dell’ostacolo, nel caso in cui l’atleta tocchi il terreno con un piede. Ogni atleta, dopo essere passato per tutte e 7 le stazioni previste, otterrà un punteggio totale della propria performance, con un corrispondente giudizio di merito generale. Al termine di ciascun evento verranno stilate 2 classifiche (una maschile e una femminile) che non saranno pubblicate, ma verranno utilizzate soltanto per determinare i 32 atleti che prenderanno parte alla prova regionale di gimkana/sprint.

Al termine di “Bicimparo” tutti i partecipanti riceveranno un simpatico gadget.