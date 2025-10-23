Divieto di vendita dei biglietti a residenti della provincia di Taranto per la gara a Bisceglie

In vista dell’incontro di calcio tra Bisceglie e Taranto, valido per il Campionato di Eccellenza e in programma domenica 26 ottobre alle ore 14:30 allo stadio comunale “Gustavo Ventura” di Bisceglie, il Prefetto di Barletta-Andria-Trani, Silvana D’Agostino, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Taranto.

Il provvedimento, adottato in conformità alle determinazioni del C.A.S.M.S. (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e su conforme parere delle Forze di Polizia, mira a garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e ad assicurare il regolare svolgimento della partita. (Credit foto: Emmanuele Mastrodonato)