Divieto biglietti per i tifosi di Molfetta: stretta sulla sicurezza per Don Uva-Molfetta Sportiva

In vista del match tra Don Uva Calcio 1971 e Molfetta Sportiva 1917, in programma domenica 4 maggio alle ore 11:00 allo stadio comunale “Francesco Di Liddo” di Bisceglie e valido per il Campionato di Promozione Puglia, è stata adottata una misura di sicurezza straordinaria.

Il Prefetto di Barletta-Andria-Trani, sulla base delle valutazioni espresse dal C.A.S.M.S. (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dopo aver recepito l’allerta avanzata dalle Forze di Polizia, ha emanato un provvedimento ufficiale: sarà vietata la vendita dei biglietti ai residenti nel comune di Molfetta.

La decisione è stata presa con l’obiettivo di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei presenti, prevenendo possibili disordini o tensioni legati all’affluenza dei tifosi ospiti. Il provvedimento intende assicurare il regolare svolgimento dell’incontro e tutelare l’incolumità di atleti, spettatori e operatori.