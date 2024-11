Discriminazione e disparità di sesso, temi trattati al convegno “Allenati contro la violenza” / VIDEO

Come affrontare il tema della discriminazione, in tutte le sue sfaccettature, con particolare attenzione alla disparità di sesso ed alla questione legata al bullismo. Temi attuali quanto delicati quelli presi in esame in occasione del convegno “Allenati contro la violenza”, tenutosi lo scorso 8 novembre a Bisceglie, nell’ambito del progetto “Diamo un calcio alla discriminazione”, promosso dall’Asd Olimpiadi.

Numerosi e qualificati gli interventi nel corso della serata con il presidente di Olimpiadi Donato Di Liddo a fare gli onore di casa: il Col. Massimiliano Galasso (Comandante Provinciale dei Carabinieri di Barletta-Andria-Trani), Giovanna Capurso (Operatrice CAV “Save” di Trani, operata anche a Bisceglie), Maria Rosaria Basile (Legale CAV Save), Roberta Rigante (Assessore comunale all’Inclusione sociale), Gianni Ferrucci (Psicologo Clinico-Psicoterapeuta), Piera Losciale (designer di formazione magistrale presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari, dottoranda in design del prodotto, nonché pallavolista) .

Tutti in campo poi: sabato 9 per lo svolgimento di due tornei giovanili di futsal all’interno del centro sportivo Olimpiadi in collaborazione con New Bisceglie Girls e Amatrice 2016. In campo prima le Under 13 protagoniste di un torneo femminile. Domenica 10 invece spazio al Settore Giovanile e Scolastico con premiazioni finali.