Dirigenza del Bisceglie Calcio incontra la tifoseria, “Valutazioni in corso per giocare al Di Liddo”

Con il ritiro estivo a Trinitapoli in pieno svolgimento, il Presidente, il Direttore Generale e tutto il Direttivo del Bisceglie Calcio hanno incontrato il gruppo organizzato dei tifosi arrivati nella città casalina per salutare la squadra, in un contesto disteso e costruttivo che è servito a delineare le prospettive in vista della stagione prossima al via.

In particolare, “la dirigenza ha spiegato nel dettaglio – si legge nella nota – ai sostenitori nerazzurro stellati, il percorso che, nonostante gli sforzi, non è bastato per ottenere il ripescaggio nella Serie D 2024/2025: in questo senso, i tifosi hanno mostrato enorme compattezza, garantendo come sempre il loro sostegno”.

“L’occasione dell’incontro è stata utile anche per parlare della questione legata ai lavori allo stadio “Ventura”. I Tifosi, a tal proposito, hanno espresso le loro perplessità sullo svolgimento delle partite casalinghe fuori da Bisceglie: la dirigenza, dal canto suo – in conclusione – ha confermato di essere al lavoro per tutte le valutazioni del caso, spiegando di essere in contatto con l’Amministrazione Comunale affinché le partite in casa si possano giocare al “Di Liddo” nonostante le criticità oggettive”.