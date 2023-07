Dip prima conferma dei Lions: “Unica cosa che conta è portare Bisceglie il più in alto possibile”

Marcelo Dip è il primo confermato nel roster dei Lions Bisceglie che prenderà parte al prossimo campionato di Serie B nazionale.

“Sarà la mia terza stagione con questa maglia e proveremo, tutti insieme, a fare quello che abbiamo sempre fatto – dichiara il pivot di origini argentine – anche nelle due annate precedenti: dare il massimo su qualunque campo, essere professionisti al 100% e lottare in ogni partita per far sì che la società e la città siano ben rappresentate. Affrontare questo torneo sarà difficilissimo e a maggior ragione avremo bisogno dell’appoggio e del sostegno di tutti i tifosi, per fare in modo che la squadra, nei momenti di difficoltà, reagisca subito. Voglio essere chiaro: dobbiamo restare tutti uniti perché l’unica cosa che conta è portare Bisceglie il più in alto possibile. Sarà un percorso insidioso e complicato ma sono convinto che ci faremo trovare pronti alla battaglia”.

Livorno, Ribera, Catanzaro, Gorizia, Recanati, Reggio Calabria, Martina Franca, Pescara, Omegna, Eurobasket Roma, Poderosa Montegranaro, ancora Omegna, Caserta, Matera e Nardò le tappe della lunga e soddisfacente carriera di Marcelo Dip, che ai Lions ha chiuso il 2021-22 con 9.3 punti, 4.5 rimbalzi, 1.6 assist in 27 minuti medi di impiego sul parquet: cifre tutte salite, nel 2022-23, rispettivamente a 10 punti, 5.7 rimbalzi, 2.1 assist in 30 minuti di media. Una garanzia di affidabilità ed efficacia che il 39enne metterà ancora al servizio della compagine biscegliese.

Ulteriori novità sulla composizione dell’organico nerazzurro saranno rese note nelle prossime ore.

Foto: Cristina Pellegrini