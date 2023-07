Diomandè e Mbaye prime novità di mercato in casa Unione Calcio

Arrivano le prime novità di mercato per l’Unione Calcio che disputerà il girone A del prossimo campionato di Eccellenza pugliese.

Diventa azzurro il centrocampista ivoriano Ismael Diomandè (’99). Per lui trascorsi in terra pugliese anche con le maglie di Monopoli, Barletta, Gravina, Manduria, Vieste e Trinitapoli, dopo aver esordito nella massima serie ivoriana. Nella passata stagione il mediano ha totalizzato 22 presenze e 1 gol. Insieme all’ivoriano vestirà la maglia azzurra l’esterno senegalese Banda Mbaye. Per l’ambidestro classe 2000, con esperienze con Roccella Ionica e Milano City in D, si tratta della terza esperienza in Eccellenza pugliese dopo aver indossato le maglie di Trinitapoli e Corato (11 presenze nello scorso campionato).