Difficile sfida per il Bisceglie Calcio sul campo della capolista

Trasferta dall’altissimo coefficiente di difficoltà per il Bisceglie Calcio, impegnato domani pomeriggio alle ore 14.30, sul campo della capolista Bitonto dell’ex capitano Andrea Petta nel match valevole per l’undicesima giornata del girone H di Serie D.

Una partita complessa attende i nerazzurri al cospetto di un avversario che in stagione ha perso solamente una volta, la settimana scorsa per 3-0 sul terreno di gioco del Gravina, e desideroso di riprendere immediatamente il proprio ruolino di marcia pressoché perfetto per mantenere la vetta della classifica. Tantissimi gli ex della gara sulla sponda neroverde, oltre a Petta fanno parte della rosa bitontina anche Lattanzio e Montinaro, in maglia stellata nella storica annata della promozione tra i professionisti, D’Ancora e Triarico, transitati da Bisceglie rispettivamente nella stagione 2017/18 e nella seconda metà della stagione 2018/19 quando la squadra militava in Serie C. Hanno vissuto l’ambiente biscegliese nelle annate precedenti anche l’attuale tecnico del Bitonto Claudio De Luca, e gli esperti Genchi, Lanzolla e Guadalupi. Soltanto da questa parziale lista si intuisce la profondità e il potenziale della batteria di giocatori a disposizione di mister De Luca che, infatti, guarda tutti dall’alto in graduatoria e punta decisamente alla promozione al pari di Cerignola e Casertana.

In casa Bisceglie bisogna assolutamente cancellare la pesante sconfitta casalinga per 2-4 subita sette giorni fa dal Francavilla e ritornare subito a dimostrare quella solidità difensiva avuta dai nerazzurri in tutte le prime nove giornate del torneo, nelle quali il collettivo biscegliese ha subito appena 8 reti. Nell’ultimo turno, invece, qualcosa si è inceppato e gli stellati hanno concesso in novanta minuti la metà dei gol che avevano subito nelle precedenti otto giornate pagando pesantemente il blackout patito nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo. In fase offensiva, però, si sono visti dei miglioramenti da parte della squadra, la quale negli ultimi tre incontri ha sempre trovato la via della rete. Nonostante la difficoltà dell’impegno, uscire indenni dal match del “Città degli Ulivi” permetterebbe ai nerazzurri di affacciarsi al meglio al trittico di sfide contro le dirette avversarie per la salvezza. Dopo la partita con la capolista, infatti, il Bisceglie affronterà nell’ordine Rotonda, Brindisi e San Giorgio, incontri nei quali i punti in palio saranno pesanti e potranno delineare il tipo di stagione e di obiettivi che potrà porsi la squadra nel prosieguo del torneo.

Bitonto-Bisceglie sarà diretta dall’arbitro Nicola Dorillo di Torino coadiuvato dagli assistenti Lucio Magherini di Prato e Filippo Pignatelli di Viareggio. (FOTO: PAGINA UFFICIALE A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913)