Diego Pantoja è il nuovo attaccante del Bisceglie Calcio

Proviene dalla Spagna sud-occidentale l’atteso colpo del Bisceglie Calcio nel reparto avanzato. Grazie ad una brillante operazione perfezionata nelle ultime ore, la società nerazzurro stellata ha ingaggiato il centravanti Diego Pantoja, classe 1992.

Originario di Badajoz, località appartenente alla comunità autonoma dell’Estremadura, Pantoja vanta una lunga e gratificante militanza nella Tercera Division (l’equivalente della serie D italiana) con le maglie di Don Benito, Extremadura UD, Avilés, Binéfar, Sant Rafel, Montijo e UP Plasencia. In passato ha calcato anche i campi della Segunda Division (terzo livello calcistico spagnolo) tra le fila della Villanovense, con cui ha partecipato alla prestigiosa Coppa del Re, oltre ad aver maturato una parentesi nella serie B portoghese in forza al Lusitano de Evora (stagione 2020/21).

Dotato di un fisico imponente (è alto 190 centimetri), Pantoja è una punta centrale rapida a dispetto della notevole stazza ed è in grado di destreggiarsi con profitto, all’occorrenza, anche da esterno d’attacco. Molto forte nel gioco aereo, gran combattente con spiccato senso della posizione nel cuore dell’area e buon rigorista, in carriera ha realizzato oltre 70 reti in 200 partite. Nelle ultime due stagioni il neo acquisto nerazzurro si è distinto con la casacca dello Jerez CF (Tercera Federation) contribuendo a suon di gol (14) al raggiungimento dei playoff promozione. Centravanti motivato, ha completato gli studi universitari in Economia Aziendale e Management ed è pronto a vivere con entusiasmo la sua prima esperienza in Italia.

“Sono estremamente felice di essere qui, non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, il mister e tutto l’ambiente – ha dichiarato Pantoja al suo arrivo all’aeroporto di Palese – . Ho lavorato sul piano atletico nelle scorse settimane e mi sento bene, sono convinto di poter dare il mio contributo al Bisceglie e prometto la massima determinazione, così come in tutte le avventure finora vissute. Ho la maturità giusta per potermi misurare con una dimensione stimolante quale è il calcio italiano. Un messaggio ai tifosi nerazzurri? Dobbiamo essere un fronte unico e sostenerci reciprocamente per raggiungere l’obiettivo più alto”.