Futsal: Diaz vuole continuare la fuga, Cinco ospita la capolista, impegno di Coppa per il Nettuno

Continuare la fuga solitaria, provare ad invertire la rotta e riscattarsi in Coppa. Sono questi gli obiettivi di Diaz, Cinco e Nettuno che scenderanno sui rispettivi parquet sabato 29 Novembre tutte alle ore 16.00.

I biancorossi di Di Chiano saranno di scena al “Pala Pinto” di Mola di Bari per affrontare la compagine locale del Just Mola in occasione dell’ottava giornata del campionato cadetto girone G. Un match tutto da vivere considerando che si sfideranno la prima e la quinta forza del girone. I biscegliesi vogliono proseguire il buon momento di forma mentre i locali puntano dare continuità al successo maturato sette giorni fa. Non si escludono reti visto che si affrontano due compagini proficue. Diaz a segno in 36 occasioni (miglior attacco), invece il Mola ha segnato 27 volte.

Gara dal coefficiente di difficoltà molto elevato per il Futbol Cinco che, al “Pala Cosmai” ospiterà la capolista Cassano Murge calcio a 5 in occasione del dodicesimo incontro del massimo torneo regionale. Una partita che sulla carta vede gli ospiti favoriti i quali comandano la classifica con 29 punti e sono reduci da otto vittorie consecutive (l’ultima per 3-1 sull’Ostuni). Tra i baresi milita anche il biscegliese Antonio Di Benedetto a segno in tre occasioni. Statistiche alla mano, si affrontano il secondo miglior reparto offensivo e la peggior difesa. Il Cassano ha siglato 47 reti (meglio solo il Cus Bari); il Cinco ha subito 66 gol.

Chiude il programma il Nettuno di scena al “Pala Pansini” di Giovinazzo per vedersela con il Jovis Natio nel match valevole per la terza giornata della Coppa Puglia girone B riservata alle squadre militanti in serie C2. Per i biscegliesi si tratta del secondo impegno nella competizione regionale e vogliono dare continuità alla vittoria ottenuta nella giornata contro il Melphicta nonchè riscattarsi dalla debacle interno di sabato scorso.

Foto: Ufficio stampa Futbol Cinco