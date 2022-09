Diaz vittoriosa nella prima uscita amichevole di pre stagione

Prima uscita stagionale per la Diaz che sabato scorso ha ospitato al PalaDolmen l’Audace Monopoli per un test amichevole in vista dei primi impegni ufficiali.

Sulle tavole per palasport biscegliese il tecnico Leopoldo Capurso ha cominciato a testare il nuovo roster a disposizione proseguendo nel processo di inserimento dei nuovi arrivati. Di fronte l’Audace Monopoli che si appresta ad approcciarsi al campionato di Serie B, inserito nello stesso girone dei biancorossi.

Per la cronaca il match ha visto prevalere la Diaz per 1-0 con rete decisiva di Walter Divincenzo. Capurso ha fatto ruotare tutti gli effettivi a disposizione, eccezion fatta per il giovane De Gennaro alle prese con un infortunio. Diaz che scenderà in campo mercoledì 7 settembre per la seconda amichevole in programma al PalaDolmen, avversario il Vitulano Drugstore Manfredonia (Serie A2). Calcio d’inizio previsto per le ore 19.