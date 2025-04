Diaz vince l’andata playoff contro l’Aradeo

Prova di altissimo spessore, quella fornita dalla Diaz Bisceglie nell’andata del primo turno playoff di Serie B sul campo dell‘Aradeo. I biancorossi si impongono in terra salentina con un netto 1-7, che mette in discesa il discorso qualificazione.

La compagine biscegliese non delude le aspettative della vigilia e dilaga nella trasferta di Aradeo. La prima frazione si chiude 1-2 con le reti di Sasso e Pedone per la Diaz, mentre i padroni di casa vanno a segno con Caselli. I secondi venti minuti sono a senso unico per la squadra guidata da mister Di Chiano. Assoluto protagonista De Cillis, che realizza un’ottima tripletta ed insieme alla replica di Sasso e ad un autogol, trascina i suoi compagni al successo finale. La vittoria ottenuta con largo scarto indirizza la qualificazione al turno successivo in favore dei biscegliesi, chiamati a difendere l’importante vantaggio accumulato nella sfida di ritorno in programma sabato 3 maggio.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATI

FOTO DI FELICE NICHILO